Esce per comprare il latte ai bambini, ma vince 1 milione di dollari nel frattempo

Dennis Willoughby di North Chesterfield, in Virginia, ha chiuso l’anno con il botto, vincendo 1 milione di dollari, quasi per caso. Dennis era andato al supermercato sotto casa, come fa abitualmente, la sua unica intenzione era quella di accontentare i capricci dei bambini che volevano il latte al cioccolato e tornarsene a casa. Una volta arrivato alla cassa del supermercato della catena 7-Eleven però ha notato che nel negozio vendevano i biglietti della lotteria di un grattaevinci americano che metteva in palio 1 milione di dollari. Ha quindi comprato un biglietto, senza pensare davvero di vincere qualcosa.

Il caso ha voluto che il suo fosse proprio il biglietto vincente e si è aggiudicato il Platinum Jackpot. A quel punto Dennis poteva scegliere se dividere la vincita in 30 rate annuali e incassare 1 milione di dollari oppure ritirare subito 640 mila dollari, già tassati. L’uomo ha scelto di prendere tutto e subito e ha fatto ritorno a casa con il latte e il bottino.

A detta della CNN le probabilità di accaparrarsi il biglietto vincente per quella lotteria sono una su 1.632.000. Insomma una gran botta di fortuna per l’uomo che adesso potrà comprare tutto il latte e cioccolato che vuole per i suoi fgli, anche per ringraziali di averlo fatto uscire di casa per tornare ricco!