Avete mai visto un condominio con i balconi all’interno?

Rachel, una studentessa americana che aveva preso in affitto una casa basandosi solo sulle immagini dell’abitazione, ha avuto una brutta sorpresa quando è arrivato il momento del trasloco: i balconi di cui si parlava nell’annuncio non erano veri balconi all’aria aperta e con un bel panorama, bensì balconi “interni” che davano sul corridoio dell’edificio.

“Ho pensato che fossero così strani e unici, come in un film dell’orrore” ha detto Rachel, commentando le immagini che aveva girato e pubblicato su TikTok con questa didascalia: “Questo è il complesso immobiliare più strano che io abbia mai visto”, ha scritto, aggiungendo una musichetta inquietante alla Squid Game. In effetti il condominio sembra più un set di un film horror con tutti i balconi che affacciano sul corridoio, appena sopra le porte di ingresso. Vi immaginate durante il lockdown di marzo 2020, volere uscire sul balcone e ritrovarsi affacciati sull’androne? Per non parlare dell'acustica, se qualcuno si fosse messo a cantare lo avrebbero sentito tutti, volenti o nolenti. Il video è stato visualizzato quasi 4 milioni di volte e ha attirato decine di commenti ironici sull’architettura della casa. “Sembra una prigione di lusso”, è il commento che meglio riassume l’impressione che si ha di questo mini-video.