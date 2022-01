Cheesburger e cyclette? La trovata del fastfood per allontanare i sensi di colpa

In questo periodo di feste sappiamo bene cos’è il senso di colpa da troppo cibo, lo stesso senso di colpa che ci prende quando ci concediamo un pasto veloce, ma molto sostanzioso nei posti come il McDonald. Proprio per venire incontro ai suoi clienti, sempre più attenti alla salute, in Cina la più famosa catena di fast food ha deciso di installare delle cyclette al posto delle sedie, almeno in alcuni tavoli. Il video postato dall’influencer Cris13yu mostra una ragazza che pedala vigorosamente mentre morde il suo hamburger.



Purtroppo l’idea può funzionare solo a livello psicologico: il Dailymail ha stimato che per bruciare le 1.080 calorie contenute in un Big Mac sarebbe necessario pedalare dai 20 ai 40 chilometri, non basta pedalare il tempo di ingurgitare il panino.

Tra i commenti c’è chi solleva poi il problema di fare attività fisica mentre si mangia: “È risaputo che quando mangi non devi fare attività fisica che è pericolosissimo”, sostiene un utente. In effetti durante la digestione il sangue affluisce in massa all’apparato digerente e il rischio è quello di sottrarre ossigeno ai muscoli. Certo la trovata del McDonald è forse ironica e simbolica, senza contare che uno potrebbe fare solo uno spuntino, bere una bibita e poi fare una pedalata leggera, giusto per non pagare l'abbonamento in palestra, visto che poi quasi nessuno ci va davvero regolarmente!