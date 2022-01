L’influencer Nikki Jabs è stata spedita a casa dall’uomo con cui doveva uscire per via del suo abbigliamento

Nikki Jabs è una piccola influencer su TikTok e ha deciso di condividere con i suoi 200mila follower quello che lei definisce uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita. La ragazza si è preparata con cura per andare a cena con l’uomo che frequentava da poche settimane, ma lui quando l’ha vista, le ha chiamato un Ubere l’ha spedita a casa (scena da film, da film brutto). “Ho passato circa 40 minuti a truccarmi e a prepararmi per incontrare i suoi amici e i suoi colleghi a una cena per l’apertura di un nuovo punto vendita dell’azienda per cui lavora”, ha raccontato Nikki. L’influencer si è presentata all’appuntamento con un crop nero a maniche lunghe e dei pantaloni rosa, una combinazione ritenuta troppo audace dall’uomo che frequentava: “Mi ha detto che era troppo imbarazzato e che non voleva essere visto in mia compagnia con questi vestiti, quindi ha chiamato un Uber e mi ha rispedita a casa per poi andare all’inaugurazione senza di me”.

Eppure l’outfit di Nikki non era neppure così eccentrico, cosa che comunque non avrebbe giustificato l’assurdo comportamento dell’uomo. “Ho provato molta tristezza…ho passato così tanto tempo a cercare di apparire carina e lui mi ha mandato a casa con un Uber. Chi è che si comporta così?” ha chiesto in maniera teorica Nikky ai suoi follower.

A quanto pare l’uomo già in precedenza le aveva chiesto di truccarsi meno o vestirsi diversamente, ma certo l’influencer non poteva immaginarsi una reazione del genere: “Aveva vergogna di farsi vedere dai suoi colleghi insieme a me, ma non ha provato lo stesso nel mandarmi a casa con uno sconosciuto in un Uber”. La conclusione di questa storia è tutto sommato positiva, come scrive la stessa Nikki: “Sono contenta di essere uscita con lui solo per tre settimane e non per tre anni”