Keanu Reeves donò più della metà del suo compenso di Matrix alla ricerca contro la leucemia

Campione di incassi con Matrix, ma anche di solidarietà. Di recente è stato confermato che l’attore diede in beneficenza il 70% del compenso per il primo episodio della saga delle sorelle Wachowski; stiamo parlando di circa 31 milioni di dollari. Forse la sua sensibilità speciale è dovuta anche alla malattia della sorella di minore, Kim, che è stata malata di leucemia e ha combattuto per oltre dieci anni con questa aggressiva forma di tumore. Keanu per sostenerla economicamente ha venduto casa sua e si è trasferito da lei, le sue cure sono costate oltre 5 milioni di dollari. Ha creato una fondazione per lei, destinata a sostenere due ospedali pediatrici. Durante la pandemia ha ulteriormente rafforzato la sua sensibilità sull’argomento, mettendo all'asta un appuntamento virtuale di 15 minuti con lui, raccogliendo 19 mila dollari.

La generosità di Keanu Reeves è però a tutto tondo, non solo nei confronti delle persone malate; l’attore è sempre stato molto generoso anche con tutti i lavoratori che sono entrati in contatto con lui: nel 199 aveva regalato ai dodici stuntman di Matrix una Harley Davidson ciascuno. Sul set di John Wick aveva donato un Rolex da 10mila euro a ciascuna delle quattro controfigure coinvolte. Nel 2019 il divo si trovava su un aereo che ha avuto un guasto, così ha deciso di affittare un pullman per portare tutti i passeggeri a destinazione. Un uomo che ha sofferto tanto, tra malattie e scomparse di persone molto vicine a lui, come il migliore amico River Phoenix, ma tutta la sofferenza lo ha reso solo più generoso e altruista. Insomma bisogna sperare nella vita di incrociare la strada di Keanu Reeves o di qualcuno generoso come lui.