Lo chef stellato provoca l’Italia e crea il sandwich di panettone al formaggio

Un altro affronto per la tradizione culinaria italiana, questa volta la vittima è il classicissimo panettone. Il colpevole è lo chef del ristorante danese Noma, nominato per cinque volte come miglior ristorante al mondo. Non si tratta quindi di un trend di TikTok, ma di una proposta di alta cucina. René Redzepi, capocuoco del celebre di Copenhagen, attivo dal 2003, ha proposto attraverso Instagram una rivisitazione del panettone, utilizzandolo come pane da sandwich e riempiendolo con del formaggio francese. Lo chef sa già che sta in qualche mondo facendo un oltraggio al nostro Paese e nella didascalia di accompagnamento al video, mette le mani avanti: “Scusate amici italiani, ma il panettone con il formaggio francese è persino meglio del panettone classico”.

Redzepi è uno chef premiato con tre stelle Michelin, di origini albanesi e macedoni, ed è famoso per le sue creazioni coraggiose. In questo caso ha ha scelto per il suo sandwich un formaggio AOP francese, un Comté stagionato. Il procedimento per il sandwich di panettone è semplicissimo e si può tranquillamente rifare a casa. Lo chef prende una fetta non troppo spessa di panettone e la fa tostare su una piastra da toast, poi dispone sulla fetta il formaggio francese sul panettone ancora caldo e tagliando a metà la fetta crea un bel paninetto con il formaggio che si scioglie a contatto con la fetta di panettone tostata. Ovviamente il solito orgoglio italiano ha scatenato reazioni piuttosto rabbiose: “Dovrebbe esserci una legge contro queste porcate”, commenta qualcuno. In realtà il risultato sembra piuttosto invitante e poi diciamolo, non a tutti piace il panettone, magari così è pure più buono!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rene Redzepi (@reneredzepinoma)