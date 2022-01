Un telescopio costruito con lattine, cartone e filo metallico: l’impresa di un ragazzo senegalese

I bambini hanno molta più fantasia degli adulti e probabilmente più forza di volontà, così un ragazzino senegalese di 13 anni è riuscito in una piccola impresa: ha costruito un telescopio fai da te per assecondare la sua passione verso i corpi celesti. Il suo nome è Malick Ndiaye e la sua passione per il cielo deriva dalla lettura di “Tutto l’universo”, un libro che suo padre, un uomo curioso e amante della lettura, aveva ricevuto in regalo da Abdou Diouf, ex presidente del Senegal, di cui era l’autista.

Malick si era così innamorato dei corpi celesti che in sole due settimane è riuscito a costruire un telescopio di fortuna usando vecchi occhiali da vista di suo padre, l’obiettivo di una vecchia macchina fotografica, delle lattine, un filo e un cartone. Il risultato era meglio di quanto potesse sperare, ha spiegato Malick: “Quando ho messo a fuoco il cielo notturno e ho visto i dettagli della superficie della Luna mi è sembrato di poterla toccare con mano”. Il brillante risultato ha attirato l’attenzione di Maram Kaire, astronomo senegalese e presidente dell’Associazione senegalese per la promozione dell’astronomia – ASPA, che entusiasta della passione del ragazzo, gli ha donato un telescopio astronomico promettendo di illustrargli i segreti della volta celeste. Una storia a lieto fine che premia ingegno e determinazione: bravo Malick!