Nuovo decreto Covid in arrivo: green pass rafforzato per tutti gli over 60 e molti lavoratori

Dopo il confronto con i presidenti di Regione che avverrà oggi, ci sarà un nuovo pacchetto di norme per combattere la quarta ondata di Covid che sta colpendo il Paese. Molte le nuove regole in discussione: una stretta sui green pass rafforzati sembra inevitabile; se non sarà per tutti i lavoratori, probabilmente arriverà l’obbligo di vaccino (o pregressa malattia) per nuove categorie di lavoratori. Per le Regioni ci vuole “una valutazione dell’obbligo vaccinale anche tenendo conto della fragilità dei soggetti più a rischio di ospedalizzazione nonché di una eventuale estensione dell’utilizzo del green pass rafforzato”. Il green pass rafforzato sarà esteso con ogni probabilità agli over 60, ma non si esclude che l’obbligo possa scattare già dagli over 50. Si sta valutando l’estensione dell’obbligo anche agli allenatori delle squadre sportive, a chi lavora in palestra e nei circoli e ad altre categorie che hanno contatto con il pubblico o categorie fragili.

Sicura la possibilità di effettuare la terza dose ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni fin dal 10 gennaio. Fortemente incentivato ancora una volta lo smart working, che nel settore pubblico non può superare il 49% dei dipendenti, mentre nel privato può arrivare al 100%: sono già molte le aziende che hanno deciso di rispedire tutti a casa per lavorare in sicurezza. Restiamo in attesa dell'ufficialità delle nuove regole che dovrebbe arrivare in giornata.