Il Papa severo contro il calo delle nascite:”Le coppie non vogliono figli, ma hanno cani e gatti”

Papa Francesco durante l’udienza odierna ha espresso tutta la sua preoccupazione per il cosiddetto “inverno demografico” e cioè il crollo delle nascite, ormai strutturale nella nostra società: “Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più" ha detto il Pontefice, sottolineando però che "cani e gatti che occupano il posto dei figli. Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli".

Bergoglio ha voluto poi ricordare anche il ruolo dell'adozione, sottolineando che non basta generare i figli per essere genitori; parlando di adozione, ha detto: "Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l'affetto familiare con chi ne è rimasto privo". Bergoglio ha poi concluso con un pizzico di realismo: “È un rischio, avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale che di adozione, ma più rischioso è negare la paternità e maternità. A un uomo e una donna che non lo sviluppa manca qualcosa di importante".

Ora tutti a fare figli, se vi ricordate ancora come si fanno!