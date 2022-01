Ecco quali sono i lavori che le aziende cercano (e spesso non trovano)

Buone notizie per chi è a caccia di impiego. C’è una buona richiesta in molti settori. Il Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, ha illustrato quali sono le nuove richieste delle aziende dopo l’ondata pandemica e la forte crisi; le figure segnalate nel bollettino già da gennaio potrebbero trovare impiego:

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

Chimici, fisici e matematici ed altri professionisti nelle scienze naturali

Operai specializzati nelle costruzioni e nella manutenzione

Personale sanitario e dei servizi sociali

Insegnanti di vario grado

In vista ci sarebbero 12.000 assunzioni in più rispetto a gennaio 2021 e oltre 265.000 extra in confronto al trimestre compreso tra gennaio e marzo 2021. Secondo UnionCamere la prevalenza dei contratti sarà a tempo determinato: 181.000 mila contro 116.000 a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le Regioni, ci sono chiaramente delle differenze: quelle che assumeranno maggiormente saranno, in ordine decrescente, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Lazio. Buone prospettive anche per coloro che sono arrivati in Italia in cerca di lavoro: secondo Unioncamere e Anpal sono 73.000 i contratti proposti a gennaio 2022 a lavoratori immigrati, cioè il 16% delle assunzioni programmate. In generale c'è bisogno di manodopera qualificata e figure