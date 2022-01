Nessun bimbo al suo matrimonio e la babysitter è a carico degli invitati

Una donna ha voluto sottoporre al pubblico di Reddit una questione piuttosto delicata: si sposerà tra qualche mese e ha deciso di non ammettere bambini al suo matrimonio. Cioè gli invitati dovranno lasciare a casa i marmocchi se vorranno partecipare a cerimonia e ricevimento. E la coppia di sposi non ha intenzione di contribuire alle spese per la babysitter! La donna ha spiegato per filo e per segno la situazione, cercando l’approvazione degi utenti: “Io e il mio compagno vogliamo un matrimonio senza bambini e questo ha causato molti drammi. Io e il mio compagno abbiamo partecipato a diversi matrimoni di amici in cui i bambini si sono scatenati. Urlavano, piangevano e facevano i capricci durante la cerimonia del matrimoni. Durante alcuni dei ricevimenti i bambini correvano in giro e scappavano, quasi inciampando nei camerieri che trasportavano cibi o bevande calde: i bambini non guardavano dove stavano andando e i loro genitori non li stavano controllando". In effetti tutti sappiamo quanto possono essere casinisti i bambini quando ci si mettono, soprattutto se i genitori sono distratti da buon cibo…e buon vino!

"In tutta la mia vita sono sempre stato sensibile ai rumori acuti. Soffro spesso di forti mal di testa. Negli ultimi matrimoni ho dovuto prendere forti antidolorifici per poter affrontare la giornata. Per il nostro matrimonio parteciperanno le stesse persone. Dalla nostra esperienza passata sappiamo che gli stessi bambini causeranno gli stessi problemi dei matrimoni precedenti. E non è colpa dei bambini. I matrimoni non sono il posto adatto ai bambini, si annoiano facilmente e devono stare fermi e zitti per un lungo periodo di tempo, il che può essere difficile quando sei giovane. Vogliamo un matrimonio senza figli così possiamo goderci il nostro matrimonio. La famiglia è d'accordo con questo. Alcuni amici non sono d’accordo e dicono che se non inviterò i loro figli, dovrò pagare le babysitter per loro altrimenti non parteciperanno. Stiamo celebrando un piccolo matrimonio e non possiamo permetterci di pagare la babysitter per i loro figli". Se da un lato la donna ha le sue ragioni, anche partecipare a un matrimonio è molto costoso, tra regalo agli sposi e abiti da comprare, ci manca dover pagare la babysitter tutto il giorno. Un buon compromesso sarebbe pagare un servizio di animazione per tenere impegnati i bambini durante il ricevimento e far concentrare i genitori sui brindisi!