Trova l’ape regina e vinci la sfida dell’apicoltrice Thompson

L’ape regina è l’ape più famosa e riconoscibile all'interno di un alveare, ma per scovarla servono un buon occhio e alcune nozioni. L’apicoltrice texana Erika Thompson ha voluto sfidare il suo pubblico attraverso Instagram per capire quanto sanno individuare l’ape regina all’interno di un alveare tutto uguale e zeppo di api. La sfida è stata riproposta qui da noi dalla rivista digitale Green me, che di api se ne intende. Tra le mille femmine nell'alveare, l’ape regina è l’unica sessualmente matura e fertile, per questo così importante, ma come si individua? L’ape regina ha un corpo più allungato rispetto alle api operaie, poi ha un addome più pronunciato e infine sulla testa ha una macchia, solitamente nera. E i maschi, i cosiddetti fuchi, dove sono finiti? I maschi, come spiega Thompson, sono stati cacciati fuori dall’alveare per l’inverno! Una vita infame la loro, se considerate che una volta che si sono accoppiati, muoiono.

In tutto quel mare di giallo e marrone, riuscite a individuare l’ape regina?

