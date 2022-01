Kate Middleton compie 40 anni: ecco come festeggerà

Apprezzatissima dalla stampa e perfetta nel suo ruolo, Kate Middleton si affaccia ai 40 anni con un sorriso invidiabile. Li compirà il 9 gennaio, ma non ci saranno feste epiche per questo importante traguardo, ma solo una celebrazione raccolta nel rispetto del momento storico e della sua indole riservata.

Secondo il Daily Mail “è probabile che ci saranno celebrazioni di basso profilo. Non voleva comunque nulla di appariscente, non è esattamente il suo genere, ma soprattutto, dato il clima attuale, è possibile che tutto venga ridimensionato”.

La festicciola è prevista nella residenza di campagna dei duchi di Cambridge, ad Anmer Hall, nel Norfolk, sempre qui l’allegra famigliola ha trascorso le vacanze di Natale: William, Kate e i 3 figli: George di 8 anni, Charlotte di 6 e Louis di 4. Kate Middleton rappresenta la principessa perfetta, amatissima dai sudditi per la sua compostezza ed eleganza. È stata la prima della Royal Family a sdoganare il riutilizzo degli abiti, dando un segnale antispreco ed eco friendly, in linea con le battaglie che sostiene insieme al marito per la salvaguardia dell’ambiente. C'è chi dice che sia pronta a prendere il psoto di Lady D nel cuore degli inglesi, un traguardo non da poco. Per i suoi 40 anni non poteva che scegliere una cerimonia di classe in compagnia della famiglia già numerosa e pochi amici sceltissimi.