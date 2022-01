La lettera di un soldato americano dal fronte arriva a casa 76 anni dopo

Tempi di consegna un po’ lunghi, ma alla fine la lettera spedita 76 anni fa dal giovane sergente John Gonsalves è arrivata a destinazione. A riceverla non è stata la destinataria originale, la mamma di John, morta ovviamente nel frattempo, ma la moglie, ormai vedova del sergente.

La lettera è sparita nel nulla per parecchi decenni per poi rispuntare in un deposito postale americano. Quando hanno visto la data, gli impiegati dell’ufficio di Pittsburgh si sono dati da fare affinché qualcuno di famiglia ricevesse quel ricordo prezioso. Gonsalves era nel frattempo scomparso, non in guerra, ma all’età di 82 anni, nel 2015; eppure nel paesino dove era destinata la lattera c’era ancora qualcuno pronta a riceverla, la vedova dell’uomo, Angelina Gonsalves. Il 9 dicembre la donna ha trovato nella buca delle lettere un messaggio da parte dell’ufficio postale, insieme alla vecchissima lettera: “Non sappiamo dove sia stata in tutto questo tempo, ma è arrivata nella nostra struttura circa sei settimane fa. Vista l’età e il significato della vostra storia familiare, per noi consegnarla ha assunto un valore straordinario”. La lettera, spedita dalla Germania conteneva solo poche righe: “Cara mamma - c’era scritto - ho ricevuto un’altra lettera tua oggi e sono stato felice di sapere che va tutto bene. Per quanto mi riguarda, sto bene e tutto procede in modo ok. Ma il più delle volte il cibo fa abbastanza schifo”. La moglie dell’ex soldato ha ricevuto con molto piacere la vecchia missiva, riconoscendo la calligrafia del marito scomparso qualche anno prima: “È stato come vederlo tornare – ha commentato in un’intervista – “Era un brava persona e intendo davvero un buon uomo. Lo amavano tutti”.