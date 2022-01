Da oggi è attivo il SUPER GREEN PASS: ecco tutte le regole

Da oggi lunedì 10 gennaio senza green pass da vaccino o guarigione si è praticamente tagliati furoi dalla vita sociale e diventa difficile anche spostarsi in città. Diventa obbligatorio, infatti, il super green pass per prendere i mezzi pubblici, ma anche per andare a mangiare al ristorante (non importa se vi mettere fuori al freddo con 2 gradi, serve comunque il super green pass). Per alberghi, ma anche per le attività sociali all’aperto, sia per praticarle che per assistere. Stadi, piscine, palestre, tutte queste attività richiedono da oggi il green pass rafforzato. Anche la cultura è off limits per chi non ha effettuato il vaccino: musei, nostre, biblioteche, tuti questi luoghi chiederanno di mostrare il green pass rafforzato per accedere.

Nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie si entra solo con green pass rafforzato, più tampone antigenico rapido o molecolare fatto nelle 48 ore precedenti, oppure con dose booster effettuata.

Tutto questo (salvo novità) fino al 31 marzo 2022 quando scadrà lo stato di emergenza, sempre che non venga rinnovato. Per i novax non rimane che la fede, visto che il Vaticano non ha preso ulteriori misure, per cui a loro è ancora consentito l’accesso alle cerimonie religiose in chiesa. E che Dio ce la mandi buona.