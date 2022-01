Figlia regala la PS5 al padre: lui si commuove incredulo

Di solito a Natale sono i genitori a farsi in 4 per sorprendere i figli con dei regali fantastici e per portare loro ciò che hanno chiesto a Babbo Natale, ma il video TikTok del momento racconta esattamente l’opposto: una figlia smuove mare e monti per poter regalare la Play station 5 al papà appassionato; lui quando la vede, si mette a piangere!

Se siete dei gamer sapere quanto sia dannatamente difficile reperire una Playstation 5 al momento, quasi difficile come fare terno al lotto o schivare Omicron, eppure questa ragazza ce l’ha fatta. Sapeva di avere tra le mani il regalo perfetto per il papà appassionato di videogiochi, così ha filmato la sua reazione. Prima il papà scarta il gioco di hockey NHL 22, versione next.gen e la sua faccia è scettica, questo gioco è fatto per la PS5, ma lui ha solo la 4…a quel punto la figlia mostra il resto della sorpresa, un grosso pacco che fa venire l’acquolina in bocca al padre che inizia a piangere per la sua nuova Playstation 5!

La PS5 è introvabile sia per la mancanza di chip necessari per la produzione, sia per i problemi del comparto logistica, dovuti alla pandemia: con uno scalo portuale in quarantena tutto si blocca, rallenta ritarda. Proprio per la scarsa reperibilità dei componenti Sony ha drasticamente ridotto la produzione della console next-gen, bruciando le residue speranze dei gamer mondiali. Complimenti alla ragazza che è riuscita a trovare una PS5 per fare contento il padre: ottimo lavoro!