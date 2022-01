L’ex modello di Versace Troy Casey rivela sui social: bevo la mia urina

Oggi Troy Casey è un life coach di 55 anni in forma smagliante. Il suo segreto? Beve la sua urina.

L’uomo ha alle spalle una carriera come modello d’eccezione per marchi come Versace, grazie al suo lavoro ha girato il mondo ed evidentemente ha allargato i suoi orizzonti. Nel 2004 ha sentito parlare per la prima volta della terapia dell’urina e gli è sembrata una buona opzione, così ha provato: “Non era così male: avevo superato la barriera psicologica del rifiuto – ha raccontato – Ho sentito un brivido di freschezza. Intuitivamente, mi sono sentito bene. Da lì ho bevuto la mia urina di tanto in tanto”.

Ma non era ancora abbastanza, negli anni ha affinato la sua dieta, arrivando anche a completare un “digiuno di urina di 7 giorni”, cioè bevendo solo pipì (sua) per una settimana intera. Non è il solo uso che fa della sua pipì, l’ex modello, effettivamente molto in forma, ha raccontato che imbottiglia la sua pipì e la usa periodicamente per un clistere purificante. "Conservo la mia urina e la faccio fermentare in un barattolo Mason sigillato per due settimane prima di trasferirla nel mio retto”, ha spiegato. “I clisteri di urina invecchiata sono così potenti per la salute e ho riconquistato i miei addominali dopo averli fatti. Mi ha purificato l’intestino ed è stato allora che sono diventato davvero muscoloso. Ora bevo la mia urina ogni mattina“, ha affermato Casey in un’intervista compersa su News Dog Media. “La sensazione è elettrizzante". Non è la prima parola che ci viene in mente, ma ognuno è libero di scegliere cosa bere per rinfrescarsi!