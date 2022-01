E se la Terra fosse a forma di ciambella?

Non bastava la teoria della Terra piatta, nonostante tutte le spiegazioni scientifiche abbiano ampiamente ribadito che la Terra è sferica, adesso è uscita fuori una nuove particolare teoria secondo cui il nostro Pianeta avrebbe la forma di una ciambella!A lanciare le ipotesi su un forum di terrappiattisti è stato un membro della Flat Earth Society, che ha esposto in un lungo e articolato post la sua idea. L’uomo ha esordito così: "Mi stavo chiedendo come abbia avuto origine la teoria della Terra piatta e sono giunto alla conclusione che qualcuno deve aver pensato alla tesi originale, e poi è stato seguito da una lunga serie di persone che ne hanno sottolineato i difetti per poi riaggiustarla e colmare i suoi difetti". La sua idea è quindi di lanciare la teoria della ciambella, di cui è fermamente convinto, e discuterne nella community per migliorarla tutti insieme. L’uomo inserisce anche alcune domande che uno potrebbe farsi di fronte alla teoria della ciambella e offre da sé anche le risposte. Ad esempio, perché non si vede “il buco”? Secondo la sua teoria la luce curva seguendo la forma della terra-ciambella e rendendo invisibile di fatto il buco della ciambella. Ovviamente la teoria non ha preso piede solo ed esclusivamente per colpa di un complotto e di verità sepolte nei secoli. A chi chiede di fornire uno schizzo della Terra-ciambella, Varaug risponde che è un pessimo disegnatore, ma giura di essere al lavoro su uno schizzo e che presto potremmo vederlo, il modellino di Terra-ciambella, iniziate a leccarvi i baffi!