Nel giro di pochi anni potrebbero tornare i dinosauri

A occuparsene in prima persona è Jack Horner, famoso paleontologo americano. Per intenderci fu l’esperto interpellato come consulente per creare la scenografia di Jurassic Park in modo corretto e credibile; a lui si ispira lo stesso personaggio Alan Grant. L’idea iniziale per ricreare i dinosauri era quella dipartire dal DNA, ma nel corso del tempo il materiale genetico si degrada fino a diventare inutilizzabile, così alcuni scienziati di Harvard e Yale si sono adoperati per lavorare su un’altra pista: i polli! “Gli uccelli sono dinosauri, dobbiamo solo aggiustarli un po' in modo che somiglino di più a dei veri dinosauri", ha dichiarato Homer. In effetti gli uccelli sono dinosauri sopravvissuti all’estinzione per la loro grande varietà genetica. Secondo Homer stimolando i geni attivi di un pollo e riattivando quelli silenti sarebbe, dunque, possibile secondo Horner far uscire dall’uovo non un pulcino ma un piccolo dinosauro. Peccato che le informazioni genetoche sui dinosauri siano scomposte e incomplete.

Già in precedenza alcuni scienziati avevano introdotto alcune parti del materiale genetico del mammut in un elefante, sperando di “riportare in vita” il suo antenato, ma con scarsi risultati noti. Nella nuova sfida che conduce dai polli ai dinosauri, ci sono alcune difficoltà: "le ali e le zampe non sono poi così difficili ― la coda è la vera sfida. Tuttavia, recentemente abbiamo riscontrato alcuni progressi che ci fanno ben sperare nella riuscita del progetto". Se tra qualche anno vedrete dei polli giganti terrorizzare la città, saprete di chi è la colpa.