Su TikTok le donne con il seno grandi si autodefiniscono “a forma di AirPod”

Una volta si diceva fisico “a clessidra”o “a triangolo rovesciato”, per parlare di donne formose, soprattutto nel seno. Per stare al passo con i tempi su TikTok le donne hanno creato un nuovo nomignolo per definire le superdotate: donne a forma di “Airpod”, proprio così, a forma di auricolare della Apple, perchè se ci fate caso il profilo dell’auricolare assomiglia proprio a una donna dal seno prorompente, ma un girovita contenuto.

Secondo Mel Magazine, il termine è stato usato per la prima volta in un video TikTok postato nel gennaio 2021 che mostrava una donna di nome Ellianna Fry correre lungo un corridoio. “Quando lui è un ragazzo con un bel didietro ma il tuo corpo ha la forma di un AirPod”.

Da allora un sacco di creator su TikTok si sono riconosciute nel fisico AirPod con fierezza riportandolo sia negli hashtag che nelle caption. Un’utente ironizza: “Quando ti fa male la schiena dopo tutto il giorno che vai in giro avendo la forma di un Airpod”, scrive la donna mostrandosi in tutta la sua generosità.

Insomma molte donne lo ritengono un complimento, ma c’è anche chi non lo trova per nulla elegante, nel dubbio non indicate una donna dal seno abbondante urlando: “AirPod!”, non sarebbe elegante.