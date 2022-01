La youtuber francese Maeva Frossard si è suicidata dopo la separazione

MavaChou, nome d’arte di Maeva Frossard era diventata famosa grazie a Youtube; nel suo canale condivideva la sua vita privata, raccontava la vita quotidiana con il marito e i quattro figli, ma dava anche consigli per acquisti, sull’arredamento, su oggetti di tecnologia. Tutto bene fino alla separazione dal marito Adrien con cui collaborava anche professionalmente. Da quel momento è tutto crollato: lavoro e vita privata, situazione aggravata dagli insulti degli utenti che hanno iniziato a schierarsi da una o dall'altra parte. Le arrivavano perfino insulti e minacce di morte da parte di chi “tifava” per il marito.

Pochi giorni prima del tragico gesto era stata ospite in una trasmissione televisiva francese e non aveva fatto segreto della sua tragica situazione emotiva: “Sono arrivata a voler smettere di vivere“, ha spiegato al pubblico, rivelando anche di fare uso di anti-depressivi.

Tra i due ex coniugi i rapporti non erano distesi, si sono pubblicamente accusati a vicenda, anche di maltrattare i figli. Il carico di tensione e negatività tra vita privata e pubblica l’ha portata a togliersi la vita il 22 dicembre scorso, a soli 32 anni Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta contro ignoti per “molestie morali che hanno spinto al suicidio”.

Il marito non risulta indagato e prima del suicidio aveva dichiarato: “Siamo stati entrambi travolti dal ciclone dei social media. Abbiamo perso il controllo di quello che stava avvenendo. Ma tutti e due siamo stati attaccati online, appena abbiamo annunciato la fine del matrimonio”. Condividere troppo di sè online può diventare sicuramente un’arma a doppio taglio.