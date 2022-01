"Il giocatore 001" di Squid Game vince il Goldnd Globe come migliore attore non protagonista in TV

Il Giocatore 001 è uno dei personaggi più iconici e saggi di Squid Game, serie tv campione di ascolti del 2021. Merito soprattutto dell’attore sudcoreano O Yeong-su che lo ha interpretato dandogli credibilità. A 77 anni si è aggiudicato il Golden Globe come migliore attore non protagonista in televisione, si tratta del primo sudcoreano della storia a vincere questo premio.

L’attore ha battuto la concorrenza di Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The Morning Show) e Brett Goldstein (Ted Lasso). Quest’anno i Golden Globe non sono stati trasmessi in diretta sulla NBC, come di consueto, a causa di una lunga serie di polemiche che ha investito il premio, accusato di scarsa etica e forse addirittura corruzione. L’evento si è comunque svolto, ma con una cerimonia privata a Los Angeles; durante la premiazione l’attore ha dichiarato: “Mi sento come se stessi fluttuando nell’aria. Mi fa pensare: ‘Devo calmarmi, organizzare i miei pensieri e trattenermi subito’. Così tante persone mi hanno contattato e poiché non ho un manager è difficile per me gestire il volume di chiamate e messaggi che sto ricevendo. Così mia figlia mi ha aiutato”. Poi parlando dell’inaspettata popolarità arrivata grazie a Squid Game, ha detto: “Le cose sono cambiate parecchio. Anche quando esco in un caffè o in un posto del genere, ora sono consapevole di come appaio agli altri. Mi ha fatto pensare: ‘Anche essere famosi è difficile’”. Un uomo davvero particolare, per un personaggio altrettanto memorabile.