Arriva il nuovo Totocalcio e torna la possibilità di fare 13

Il totocalcio si rinnova completamente, alla ricerca dell’appeal perduto negli anni: nuovo look e nuove regole per cercare di riportare a casa gli appassionati delel scommesse calcistiche. Dallo scorso weekend non si gioca più per 14 gare, ma si ritorna al 13, con una formula completamente nuova. Rimane il classico pronostico 1X2 e si potrà puntare anche solo su 3,5,7,9 e 11 risultati, giocando per jackpot diversi. Le 8 sfide più equilibrate della giornata saranno “fisse” e andranno inserite obbligatoriamente, altre saranno a scelta del giocatore. Tra le partite eleggibili anche quelle estere, di Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

ll Totocalcio originale nacque nel 1946 e regalò grandi gioie e montepremi agli italiani, un vero e proprio rito connesso ai programmi che seguivano il campionato che all’epoca prevedeva tutte le partite in contemporanea. Nel 1993 il montepremi toccò il record di 34.470.967.370 di lire. Poi con le partite tutte sfasate, i canali sportivi tv a pagamento, e la concorrenza di altri sistemi di scommessa, l’interesse per il Totocalcio è lentamente scemato. Vediamo se la nuova formula sarà in grado di attirare nuovi appassionati; la schedina sarà giocabile sia online che fisicamente nelle ricevitorie, dando quel tocco vintage che tanto piace a noi italiani.