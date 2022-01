L’appello di una bimba per la mamma disoccupata diventa virale

Siamo abituati che dei bambini bisogna prendersi cura, ma a volte anche loro si prendono cura di genitori. Così ha fatto una bambina di soli 11 anni che, preoccupata per la mamma senza lavoro, ha voluto scrivere un appello sui social, sfruttando un gruppo del quartiere dove vivono, l'Appio-Latino/Tuscolano. La bimba, di nome Sofia, ha scritto sul gruppo: “Buonasera a tutti sono una ragazzina di 11 anni che cerca lavoro per la propria Madre, ho perso mio padre da poco lì sono iniziati i problemi vorremmo ricominciare a vivere normalmente però ci serve un aiutino. Ringrazio anticipatamente quelli che ci aiutano. Contattate lei per qualsiasi cosa sta cercando lavoro: Giulia Pellegrino”.

Gli utenti del gruppo, migliaia di persone, si sono subito mostrate solidali e il post ha ricevuto oltre 100 commenti che chiedevano maggiori info per capire come poter aiutare la donna a trovare un’occupazione. Quindi la richiesta di Sofia sembra proprio aver funzionato.

La mamma, Giulia, ha 43 anni, ha origini rumene, ma vive in Italia da tantissimi anni; il papà di Sofia è morto in poche settimane a causa di un tumore del sangue. La mamma, parlando di Sofia, ha dichiarato: “Fa la prima media e da quando è morto il padre è maturata tantissimo, diventando iperprotettiva nei miei confronti. Mi chiedeva di continuo: ‘mamma ma ce la fai?‘. Io le dicevo di stare tranquilla, che avrei risolto. Invece lei non deve essersi data pace e ha scritto su Facebook”. E speriamo che almeno la questione lavorativa adesso l'abbiano risolta, insieme.