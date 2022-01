A 24 anni diventa milionario grazie alla lotteria ma alla famiglia non dà un dollaro

Su Reddit è apparsa la storia di un giovane fortunato che ha voluto condividere la sua esperienza con la community, ma neanche un centesimo di una cospicua vincita con i suoi famigliari! Il giovane a 24 anni ha vinto la bellezza di 5,6 milioni di dollari, ma invece di condividere la gioia, e una parte del bottino con i famigliari stretti, ha sfruttato tutto il malloppo per sé: “Io e mia moglie abbiamo entrambi 24 anni – scrive il ragazzo su Reddit – Ogni mese compriamo un biglietto della lotteria per divertimento. Bene, abbiamo vinto alla grande. Escludendo le tasse, abbiamo vinto circa 5,6 milioni di dollari. Dopo aver pagato tutti i nostri debiti (prestiti per studenti, mutui per la casa, prestiti per auto) ne restavano circa 5 milioni. Immagino che tu non sappia che il 70 percento dei vincitori della lotteria va in bancarotta dopo pochi anni. Lavorando nel settore finanziario, non volevo essere nel 70 percento e inoltre non avrei mai più dovuto lavorare di nuovo. Quello che abbiamo fatto è stato investire 3 milioni in una combinazione di fondi comuni di investimento. Con i restanti 2 milioni abbiamo finito per acquistare un complesso di appartamenti da 5 milioni di dollari che darà un alto rendimento con un basso rischio. Quando l’ho detto alla mia famiglia, ho pensato che la prima reazione sarebbe stata eccitante per me e per come fossimo finanziariamente responsabili con i soldi. Ma la mia famiglia ha iniziato a progettare un enorme viaggio e sperava che pagassi tutti i loro debiti e altro ancora. Ho spiegato che 5 milioni sono tanti ma non abbastanza per cui non li condividerò, e loro si sono arrabbiati. Dissero che non ero il benvenuto in questa famiglia e che non avrei dovuto parlare di nuovo con loro. Penso di avere ragione perché sto facendo ciò che è meglio per me e mia moglie”. Sicuramente una scelta saggia, certo un fine settimana insieme a tutta la famiglia poteva organizzarlo senza finire in miseria, vista la cifra piovuta dal cielo!