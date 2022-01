Un robot che può leggere il pensiero? I cinesi ne hanno costruito uno

I ricercatori della China Three Gorges University hanno sviluppato una tecnologia robotica incredibilmente potentissima, in grado di leggere la mente umana con una precisione del 96%. Sembra fantascienza e invece è realtà, almeno in laboratorio (per ora).

Il robot è il risultato di uno studio pubblicato sul Chinese Journal of Mechanical Engineering; gli scienziati hanno lavorato sulla capacità della macchina di leggere segnali cerebrali e muscolari dell’uomo per capiire le sue intenzioni e anticipare le sue parole rispetto a semplici mosse. L’idea è quella di utilizzarlo a supporto umano ad esempio per il lavoro in fabbrica sulla linea di produzione, per renderla più rapida ed efficiente.

Per ora gli esperimenti sono stati condotto solo in laboratorio; un soggetto umano indossa un casco che di fatto è un rilevatore di onde cerebrali non invasivo, questo individuo si deve concentrare unicamente su quel che deve fare, le azioni da compiere senza distrarsi con altri pensieri. Già ci immaginiamo cosa potrebbe succedere se il soggetto in questione viene distratto da tutt’altro, cosa potrebbe fare il robot se l’uomo invece che al lavoro pensasse totalmente agli affari suoi?

L’applicazione industriale, una volta perfezionata la tecnologia, sarebbe però utilissima: “Nella moderna produzione industriale, il lavoro di assemblaggio rappresenta il 45% del carico di lavoro totale e tra il 20% e il 30% del costo totale di produzione”, hanno sottolineato gli autori della ricerca, in effetti se funzionasse il loro robot potrebbe potenzialmente aumentare la produzione della catena di montaggio. Per ora però si tratta ancora di quasi fantascienza, così come rimanere concentrai al 100% sul lavoro!