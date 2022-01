Jason Momoa e Lisa Bonet si dicono addio pubblicamente

Un momento tristissimo per i fan dell’amore, un'altra celebre coppia di innamoratissimi che si lascia: Jason Momoa e Lisa Bonet hanno raccontato in un lungo post i motivi della loro separazione consensuale e pacifica. “La coppia ha sofferto gli strappi e i cambiamenti di questo periodo pieno di trasformazioni e ha deciso di separare le proprie vite con dignità e onestà”. Non c’è traccia di rancore nel messaggio affidato ai social: “L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere sempre”. Lacrime e sipario. L'attore de Il trono di spade e la star dei Robinson sono stati insieme 16 anni e hanno avuto due figli; lui ha 11 anni meno di lei e ne era invaghito fin da quando era un bambino non famoso, mentre lei era giù una giovane star: "Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: ‘Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura’ “. I due si erano poi incontrati in un locale jazz ed era scoppiato l’amore, e Jason si è davvero preso cura di lei per 16 lunghi anni. E oggi si lasciano con una grande tristezza, ma anche apparente serenità.

