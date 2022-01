Una donna esausta si sfoga su Reddit: mia suocera è troppo invadente

Quante donne sono esauste dell'invadenza delle suocere? Tante. A volte i suoceri possono essere una manna dal cielo, un vero aiuto in casa e con i bimbi piccoli, ma a volte è difficile trovare un equilibrio tra vicinanze e il sentirsi oppressi. Una donna ha voluto affidare a Reddit il suo sfogo; ha appena avuto un figlio e da quel momento la suocera è una costante presenza in casa (e poco desiderata): "Trovo che il suo flusso costante di consigli e critiche appena velate (ad esempio: guardare intensamente il pavimento mentre dice: 'Non devi avere un aspirapolvere. Ne porterò uno la prossima volta che finirò') sia impossibile da gestire. Sia io che mio marito le abbiamo chiesto di chiamare prima di venire a trovarci, ma lei respinge dicendo che la famiglia non dovrebbe chiamare".

La giovane mamma si sente così appesantita dalla suocera che ha deciso di attuare una tattica: fingersi morta, o almeno fingere di non essere a casa, come racconta nello sfogo: “La scorsa settimana ho avuto una giornata difficile ed ero stanca perché il bambino si era alzato di notte più del solito. Ho guardato fuori dalla finestra della camera da letto per vedere mia suocera che attraversava il cancello principale e sinceramente volevo piangere. Non ne vado fiera, ma mi sono seduto sul pavimento della camera da letto ignorando il campanello finché non se ne è andata. Mi sono sentita davvero male dopo”. La protagonista della storia ha poi raccontato di aver confessato tutto al marito, ma l’uomo non l’ha presa bene: si sa, la mamma è sempre la mamma!