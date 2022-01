C’è un asteroide largo 1 km che si avvicina alla Terra

Gli appassionati di Don’t Look Up staranno già drizzando le orecchia a sentire che un asteroide minaccia la Terra, ma vi rassicuriamo subito, nessun pericolo di estinzione o catastrofe. La prossima settimana, però, transiterà “vicino” alla Terra un asteroide di dimensioni molto importanti: 1 km di diametro e una grandezza paragonabile a 3 volte quella dell'Empire State Building. Si chiama asteroide 74821 1994 PC1 ed è classificato come “potenzialmente pericoloso” dalla Nasa. Il masso però dovrebbe passare a circa 1,1 milione di chilometri dalla Terra, quindi siamo ragionevolmente tranquilli visto che si tratta del quintuplo della distanza che ci separa dalla Luna, per intenderci.

L’asteroide fu osservat per la prima volta il 9 agosto 1994 (e da qui il nome) in Australia da Robert McNaught dall’Osservatorio di Siding Spring in Australia; l’asteroide orbita intorno al Sole una volta ogni 1.57 anni, avvicinandosi alla Terra una volta ogni 30 anni. Questa volta il transito sarà relativamente vicino, e visibile con appositi strumenti di osservazione. Non passerà più così vicino per i prossimi 200 anni. Il transito avverrà il 18 gennaio alle 21.51 secondo la Nasa. Se volete vedere un asteroide schivare la Terra, preparatevi ad aguzzare la vista!