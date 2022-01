Stefano de Martino avvistato all’aeroporto con Belen Rodriguez

Il sito gossipparo Whoopsee ha paparazzato Stefano de Martino e Belen Rodriguez insieme in aeroporto. Lei è di ritorno dal sui viaggio in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini (senza Antonino Spinalbese) e ha chiesto proprio a lui di andarla a prendere in aeroporto: lui super sorridente spinge il carrello con i suoi bagagli mentre lei nasconde la sua espressione sotto la mascherina; che ci sia un ulteriore ritorno di fiamma?

I due si erano sposati il 20 settembre 2013, separati due anni dopo con un piccolo ritorno di fiamma dal 2019 al maggio 2020. Sicuramente l’affetto tra loro è grande visto che insieme hanno un figlio, Santiago, di 9 anni. Ovviamente i fan sono già in visibilio per un possibile ritorno, la coppia è amatissima oltre che bellissima.

Intanto su De Martino e la sua vita sentimentale c'è un grande alone di mistero. Mentre i flirt di Belén sono ben noti, su di lui in questi anni si è saputo poco e niente, a parte meteore praticamente senza nome. Forse in testa il ballerino, oggi presentatore, ha solo e ancora Belen? O forse il lavoro lo ha totalmente distratto dalle relazioni? in effetti De Martino in questi anni si è concentrato parecchio sulla sua vita professionale, arrivando anche a presentare trasmissioni in prima serata tutto da solo. mAdesso però forse è il momento di pensare un po’ anche alle esigenze di cuore!