Regala un rene alla mamma della fidanzata; lei lo molla e sposa un altro

Uziel Martinez ha voluto sfogarsi almeno sui social raccontando la sua storia, davvero unica. In poche parole, scrive: “Ho donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo“.

La madre della fidanzata qualche mese fa ha iniziato a stare male, fino ad arrivare ad aver bisogno di un rene nuovo. Oltre ai parenti che si sono sottoposti ai test per la compatibilità c’era anche lui, fiero e contento di poter essere utile con un gesto di generosità estrema per salvare la mamma della compagna. Su Tik Tok aveva raccontato passo dopo passo questo percorso di donazione, tanto che in Messico, suo Paese natale, tanti conoscevano la sua storia e adesso ne conoscono anche il triste epilogo: la donna tempo neanche un mese lo ha mollato e ha deciso di sposarsi con un altro uomo. Quando si dice la riconoscenza! Non un grande affare per lui quello del trapianto insomma, rimane la consapevolezza di avere fatto un bel gesto, aver salvato una vita e comunque aver recuperato un discreto seguito su TikTok, soprattutto con il video che racconta la sua sfortunata vicenda che ha ricevuto 16 milioni di visualizzazioni!