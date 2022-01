Cina: 80 struzzi in fuga invadono la città

Il video esilarante di un folto gruppo di struzzi in fuga sta facendo il giro del web. Si tratta di 80 struzzi in fuga da una fattoria in cui il cancello di uscita era rimasto chiuso male; gli animali hanno così invaso la città di Chongzuo, nel sud della Cina. Tantissimi i video che immortalano il gregge di animali che scorrazza per strada, ubriaco di libertà!

La loro pazza serata è durata giusto il tempo di farsi immortalare a destra e a manca, perché la polizia è riuscita a catturarli quasi tutti e a portarli indietro. Quelli che mancano all’appello, purtroppo è possibile che abbiano fatto una brutta fine.

Almeno si sono goduti un po’ di libertà, per quel che vale!

In China, the ostriches who escaped from the farm staged a real race.



About 80 birds in Chongzuo City scampered along the roads, lawns and scared away passers-by. The police managed to catch most of them in a few hours. pic.twitter.com/dzeZNgN11r