I fan contro Jasmine Carrisi: chirurgia o un eccesso di filtri Instagram?

È bastato uno scatto pubblicato su Instagram per scatenare la polemica. Tutti si chiedono che cosi sia successo alla piccola Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, classe 2001. L’ultimo scatto pubblicato dalla ventunenne mostra indubbiamente dei tratti somatici molto più adulti, come se dietro ci fosse lo zampino del bisturi. Zigomi alti, visto insolitamente gonfio e labbra a canotto mentre posa con indosso una sexy tutina rossa. Gli attacchi dei follower non tardano ad arrivare; in tanti si chiedono che cosa abbia combinato e se ce ne sia stato davvero bisogno: “Piccola, fatti aiutare. C'è qualche problema. Sei bellissima non hai bisogno di ritocchi”, scrive preoccupato qualcuno; altri la accusano di essere “di plastica”. Un utente però suggerisce che potrebbe trattarsi anche solo di filtri Instagram che in effetti oggi possono fare tutto, anche aggiungere 10 anni a una ragazza di 20. Lei per ora non commenta, aspettiamo i prossimi scatti o di vederla nuovamente in TV per verificare se sia rimasta la bella ragazza che era. La giovanissima ha già debuttato come attrice a 17 anni interpretando Isabella d’Aragone nel film “La dama e l’ermellino”, ma la sua passione è la musica: nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo e la scorsa estate è uscita con la canzone “Calamite - un tuffo nel cuore”.Vediamo dove troverà spazio per dimostrare il suo talento, aldilà di eventuali ritocchi.