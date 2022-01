Un cartellone a Time Square per trovare un fidanzato alla figlia malata

Il desiderio più grande di un genitore è vedere la propria figlia o figlio felice e realizzato. Così Beth Davis ha fatto un gesto eclatante per provare ad accontentare la figlia malata di tumore che ha espresso il desiderio di trovare un compagno, non uno qualsiasi, ma l’anima gemella; così la mamma si è rivolta all’app di appuntamenti WIngman e non ha badato a spese, ha comprato uno spazio a Time Square dove ha piazzato un gigantesco cartello che recita: “Chiedi a mia figlia di uscire”, con tanto di foto della figlia Molly.

Purtroppo la sua malattia è velocemente progredita e la mamma vuole a tutti i costi vederla felice almeno nel tempo che le rimane. L’idea del cartellone è stata della fondatrice di Wingman, Tina Wilson, che sentendo la delicata storia ha voluto contribuire in prima persona al progetto: “Si stava impegnando molto per trovare un uomo per sua figlia, e io volevo aiutarla ad accelerare la ricerca”, ha spiegato Tina Wilson. La figlia, un po’ imbarazzata è molto felice del lavoro fatto da mamma: “È un viaggio assurdo. La mia foto è lì in mezzo a tanti vip come Olivia Rodrigo. È pazzesco!” ha commentato Molly. Mamma e figlia sono volate a New York per vedere che effetto fa la sua gigantografia che troneggia a Time Square e nella speranza di incontrare qualche pretendente: “Cerco una persona abbastanza sicura di sé da non lasciarsi intimorire dai nostri modi poco ortodossi”, ha specificato Molly, in bocca al lupo per la ricerca!