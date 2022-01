Il più grande diamente nero va all’asta su Sotheby’s

Un diamante nero enorme: 555,55 carati. La pietra preziosa è conosciuta con il nome di Enigma e non è mai stato mostrato finora dal suo proprietario, che è tutt'ora anonimo. Adesso la pietra andrà all’asta su Sotheby’s. Il nome richiama il mistero della sua origine, è probabile che si sia formato quando un meteorite colpì la Terra, 2,6 miliardi di anni fa, almeno secondo quanto sostenuto da Sophie Stevens, specialista di gioielli della casa d’aste che ne gestisce la vendita. Il diamante ha 55 facce, le sue dimensioni sono 54x44x32 millimetri, ed è stato incluso nel Guinness dei Primati nel 2006. La sua forma è ispirata all’amuleto Hamsa, un simbolo musulmano, anche conosciuto come Mano di Fatima.

Il diamante potrebbe essere battuto per una cifra intorno ai 5 milioni di dollari. Lo scorso anno a Hong Kong il diamante Key 10138 da oltre 100 carati è stato battuto per 12,3 milioni di dollari, pagati in criptovaluta, dando così il “la” a una nuova era dei pagamenti tecnologici di lusso.

L'asta di Enigma si svolgerà online dal 3 al 9 febbraio: prima di allora, la gemma sarà esposta a Dubai, dove è stata presentata alla stampa, poi volerà a Los Angeles e infine Londra, dove rimarrà fino alla vendita.