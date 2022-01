LOL 2: ecco quando sarà trasmessa la seconda stagione

LOL: Chi ride è fuori sarà disponbile su Amazon Prime Video dal 24 febbraio; il format sarà il medesimo della prima stagione. 10 comici si sfideranno in una gara spietata per cercare di resistere alle battute altrui e non ridere mai. Al timone del programma ci sarà sempre Fedez e a fianco lui l’ex concorrente della prima stagione, Frank Matano che prenderà il posto di Mara Maionchi. Anche quest’anno Amazon non ha badato a spese e ha puntato su personaggi di fama e talento comico: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti - dopo che l'anno scorso partecipò sua sorella Caterina -, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Simbolicamente Amazon ha deciso di annunciare la data di uscita di LOL nel giorno del Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, giusto per dare speranza di sorriso a tutti. Le prime 4 puntate saranno quindi visibili dal 24 febbraio, mentre le ultime 2 usciranno il 3 marzo, data in cui si scoprirà il vincitore della sfida, durata in totale 6 ore.

Lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutta la durata dello show, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che verrà devoluto a un ente benefico di sua scelta.