Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si lasciano ufficialmente

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato ufficialmente la loro separazione con una nota all’Ansa: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. I due si erano sposati nel 2014, ma sono fidanzati dal 2011, insieme hanno due figlie: Sole, nata il 10 ottobre 2013 e Celeste, nata l’8 marzo del 2015. I due hanno voluto porre fine agli insistenti pettegolezzi sull’andamento della relazione che in effetti parlavano di crisi già da Natale. La ormai ex coppia ha passato le vacanze divisa, lei è stata qualche giorno in Alta Badia, dove era solita trascorrere del tempo insieme al marito e alle figlie, ma questa volta con lei c’erano solo le bimbe e l’amica Serena Autieri.

Per Hunziker si tratta della seconda separazione dopo la fine del primo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti da cui è nata la primogenita Aurora Ramazzotti.