Cicciolina parteciperà all'isola dei famosi insieme al figlio

llona Staller, pseudonimo di Elena Anna Staller sarà una concorrente dell’Isola dei Famosi e si porterà con sé il figlio Ludwig Maximillian Koons, nato dalla relazione con Jeff Koons, artista statunitense famoso per l'arte kitsch che ironicamente illustra lo stile di vita americano. La star del porno è in realtà un personaggio davvero particolare, vista anche la sua partecipazione attiva alla vita politica in passato: fu elette alla Camera dei Deputati nel Partito Radicale ai tempi di Marco Pannella che scelse di averla tra le sue fila. “Cicciolina” fu la prima pornostare al mondo a fare parte di un parlamento nazionale.

Il reality dei naufraghi dovrebbe iniziare a marzo, una volta terminata la lunghissima edizione del GFVip, al timone dell’Isola dei Famosi ritroveremo Ilary Blasi con l’inviato Massimo Rosolino, bello e bravo. In studio ci saranno gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Oltre a Ilona Staller e al figlio Ludwig, per ora si sa solo che prenderanno parte al reality anche Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Nelle ultime ore si parla anche di Luca e Gianmarco Onestini come possibili concorrenti dell’Isola, ma ancora nulla di ufficiale.

Vediamo se il reality servirà a Ludwig Koons per guadagnarsi un po’ di quella fama che farebbe gioco al suo sogno di entrare nel mondo del cinema.