Belen ammette ufficialmente sui social di essere single

Mancava solo la conferma della diretta interessata, ma non ci voleva un genio a capire che la storia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez fosse alla frutta visto che che non si sono più visti insieme. La showgirl però non ne fa segreto e lo dice pubblicamente mentre riprende il figlio Santiago alle prese con la cucina. Il video è molto tenero, mamma Belen insegna al figlio di 8 anni come si cucina una torta, e lo incita a fare lo chef. Come mai? “Non ti piacerebbe fare lo chef? – chiede al piccolo – come no? Visto che mamma è single scusami, almeno c’ho uno che mi cucina”. Sbam. Sganciata la bomba, tra le uova e il minipimer.



Nei giorni passati già avevano iniziato a circolare voci di ravvicinamento tra lei e l’ex Stefano de Martino, con cui il divorzio non è mai stato ufficializzato, tra l’altro. Lui è andato a prenderla super sorridente all’aeroporto di Malpensa mentre lei tornava da un rilassante viaggio natalizio in Uruguay; e poi c’è il fotografo Andrea Franco Alajmo che assicura il ritorno di fiamma; ospite a Mattino 5 ha dichiarato che i due si sono riavvicinati “ormai tre settimane fa”. D’altronde avendo un figlio in comune le occasioni per frequentarsi non mancano e se ancora un po’ di passione ci fosse, sarebbe difficile contenerla.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni spunterà qualche foto che conferma i sospetti generali.