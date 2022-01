1 euro all'anno per vivere a Sambuca di Sicilia in Airbnb

Un’abitazione storica, restaurata seguendo l’ultimo grido del design; costa solo 1 euro per tutto l’anno e si trova a Sambuca, uno storico borgo siciliano. Non è un sogno, ma è il concorso lanciato da Airbnb per supportare e promuovere i borghi italiani sempre più disabitati. Tutti si possono candidare, basta rispettare la condizione di trasferirsi almeno 3 mesi nel borgo siciliano, è possibile portare con sé un accompagnatore o tutta la famiglia, basta preservare una stanza da affittare agli ospiti di Airbnb, tenendosi anche i guadagni! Per candidarsi è necessario anche sapere l’inglese in maniera abbastanza fluente per ospitare eventuali turisti stranieri e raccontare la propria esperienza.

L’idea è nata da un bando creato dal comune siciliano di Sambuca che metteva all’asta vecchi immobili da ristrutturare per combattere lo spopolamento e che prevedeva case all’asta a solo 1 euro. L’iniziativa (replicata da altri comuni italiani) fece scalpore e le proposte sono fioccate da tutto il mondo. “Dopo i bandi delle case a 1 e 2 euro, con l’attenzione che hanno avuto, i partecipanti stranieri, gli immobili andati a ruba, si è creato un grande interesse. Altre 100 case, con le stesse caratteristiche, sono state vendute da privati. E così in paese sono arrivati olandesi, francesi, tedeschi, polacchi, persone di ogni nazionalità d’Europa e d’America” ha raccontato il sindaco Leonardo Ciaccio. Tra gli acquirenti delle case a 1 euro anche Airbnb che ha ristrutturato completamente l'immobile, una dimora storica di 135 mq disposta su 3 piani.

“Tutto quello che puoi desiderare, qui lo trovi, gratis – spiega il sindaco – Siamo a 20 minuti dal mare più bello, quello di Menfi, e dalla Riserva naturale del Monte Genuardo. Trovi tartufi in montagna e pesci in mare, nel giro di 20 chilometri. E poi c’è la grande voglia di accogliere della nostra comunità, che è ospitale e ama condividere”. Non vi siete ancora candidati?