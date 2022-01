Jason Momoa e Lisa Bonet divisi dal vaccino?

Che l’argomento vaccino sia altamente divisivo è cosa nota. Sembra che sia stato proprio il diverso punto di vista sulla questione a crepare definitivamente il rapporto giù incrinato tra Jason Momoa e Lisa Bonet. Lui sarebbe favorevole alla vaccinazione anti covid, mentre lei sarebbe una convinta no vax, convinta che il siero che ci stanno iniettando sia qualcosa di terribile. A sostenerlo è una persona anonima vicino alla coppia; secondo il testimone l’attrice dei Robinson sostiene che il siero introduca nel nostro corpo organismi artificiali che potrebbero causare leucemie e sclerosi multipla. Momoa dal canto suo è assolutamente favorevole alla vaccinazione e alla lunga le continue discussioni avrebbero portato alla decisione di separarsi, nonostante l’amore. Così, il 13 gennaio, Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato via social la separazione, dopo 16 anni di relazione da cui sono nati due figli: Lola Iolani (14 anni) e Wolf Manakauapo Namakaeha (13 anni).

"Abbiamo avvertito tutti le strette e i cambiamenti di quest'epoca di trasformazione... è in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione... sente e cresce per i cambiamenti sismici che avvengono", avevano scritto per annunciare la loro separazione, ribadendo che una forma di amore tra loro, ancora esiste: "L'amore tra di noi continua, si evolve in modi che vuole che conosciamo e viviamo".

Tra le motivazioni più diffuse oggi per le separazioni coniugali ci sono proprio le diverse visioni sul vaccino che diventa un problema soprattutto quando ci si scontra su cosa fare con i figli: vaccinarli o meno?