Esiste un posto nel mondo dove i delitti non sono punibili dalla legge

Speriamo di non darvi strane idee, riportandovi una situazione molto particolare: quella del parco di Yellowstone. La rivista digitale Curioctopus ha spiegato dove sarebbe possibile compiere il delitto perfetto senza essere mai perseguiti. A far emergere la criticità è stato un professore di legge della Michigan State University che ha illustrato come a causa di un cavillo giuridico esiste un posto dove la legge non può venire applicata. Il professor Brian Kalt ha identificato questo posto senza leggi all’interno del parco statunitense di Yellowstone, famoso in tutto il mondo come area naturale protetta. In gran parte si trova nello stato del Wyoming, ma il 9% del Parco è composto da piccoli appezzamenti di terreno appartenenti allo stato dell’Idaho e del Montana. Legalmente il Parco di Yellowstone fa parte del Wyoming, che ne è responsabile per il governo e per tutto ciò che accade, ma come abbiamo detto una parte non si trova nei confini del suo stato. Questo crea una contraddizione e un problema di applicabilità della legge. In quell’area di 50 miglia quadrate circa non ci sono leggi di fatto applicabili e qualsiasi delitto rimarrebbe impunito in pratica. Secondo la costituzione deli Stati Uniti, sarebbe impossibile creare una giuria in questa zona e quindi effettuare un qualsiasi processo. Questo è effettivamente un problema, la soluzione secondo Kalt sarebbe ridisegnare i confini di quei distretti per risolvere questa impasse. Speriamo che nell’attesa non si sparga troppo la voce su questo posto senza legge!