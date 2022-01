1500 dollari la settimana per smascherare ragazze infedeli su TikTok

L’influencer Icey Xavier è diventato famoso per i suoi test della fedeltà. Molti ragazzi gelosi per natura o insospettiti dal comportamento della propria ragazza lo pagano per mettere alla prova le loro fidanzate. Lui non solo non se lo fa ripetere due volte, ma ci guadagna anche un sacco di soli, fino a 1500 sterline a settimana per fare il cascamorto con ragazze impegnate, un bel business no?

Ha iniziato per caso e poi ci ha preso gusto: inizia scrivendo un innocente “hey” e vede dove arriva la conversazione, se l'interlocutrice lo stoppa subito, dicendo che ha il ragazzo il test è brillantemente superato, se la conversazione prosegue, gli scenari possono diventare molti, ma nessuno di qusti fa piacere al ragazzo fidanzato che ha incaricato il test!

“Guadagno anche 200 dollari in un giorno” – ha raccontato Xavier – “Se la gente lo chiede, dico che mi faccio pagare 10 dollari, ma il più delle volte sono le persone stesse che mi dicono quanti soldi hanno a disposizione e promettono che me li manderanno se la loro ragazza fallisce il test. In genere ricevo 100 dollari, il massimo è stato 750. A volte li faccio gratis, ma ricevendo così tante richieste non posso farne molti”.

Occhio quindi a rispondere a tentatori online se siete fidanzati, potrebbe essere un test, non fatevi lusingare!