Alla fashion week atterra il pezzo più pregiato: la borsa a forma di piccione

Nella collezione del designer britannico Jonathan Anderson per il prossimo Autunno/Inverno si fa notare un pezzo davvero pregiato: la borsa piccione. Dall’ala del pennuto si apre una piccola borsetta in gradi di contenere chiavi, monete e un piccolo portafogli. I piccioni passano dall’essere l’incubo del milanese a diventare un accessorio ricercatissimo.

Attenzione ad indossarlo nei ristoranti perché è fatto talmente bene che qualcuno potrebbe inseguirvi armato per liberarsi del pennuto, ma l’idea è davvero spiritosa. Finalmente la moda ritrova un po’ di coraggio e sfida i classici canoni dell’eleganza milanese. Certo un piccione non fa primavera, ma è un ottimo inizio per una rivoluzione underground della passerella.

Unica pecca: l’assenza di una tracolla costringe chi lo porta a trasportare il pennuto in plastica come se fosse stato appena catturato da Piazza Duomo, di sicuro è un ottimo metodo per farsi notare!