Il bonus verde è stato prorogato fino al 2024

L’ultima legge di bilancio, tra i tanti sostegni statali, ha confermato il rinnovo del bonus verde: una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per vari tipi di interventi nelle aree verdi di edifici e unità immobiliari. In pratica se state pensando di rifare il look al vostro giardino o al vostro balcone, questo è il momento buono. Il cosiddetto bonus giardino era stato introdotto nel 2017 e con l’ultima legge è stato prorogato fino al 2024. Il sostegno è a copertura anche delle spese di progettazione di eventuali lavori di ammodernamento sia di giardini veri e propri che di aree pensili, di proprietà. Il bonus è valido per le aree condominiali con detrazione per i singoli condomini che contribuiscono ai lavori, nei limiti della spesa massima a loro imputabile. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare (ad uso abitativo); la detrazione massima è quindi di 1800 euro. Ovviamente le spese vanno sostenute con metodi tracciabili e non sono comprese nelle spese detraibili tutti i lavori di manutenzione ordinaria: non vale quindi infilarci la potatura annuale da parte del giardiniere, ma occorre che ci sia un intervento innovativo e fatto da una ditta esterna. Vista l'importanza delel areee esterne negli ultimi anni di semi-clausura, vale la pena pensarci!