BIll Gates tira fuori un’altra profezia: preparatevi a un’altra pandemia

Bill Gates ha recentemente fatto una cospicua donazione di 300 milioni di dollari insieme alla Wellcome Trust per aiutare a contrastare la diffusione della pandemia; Gates ha colto però l'occasione per lanciare un avvertimento dei suoi e mettere tutti sul chi va là: Omicron e Delta sono stati tra i virus più trasmissivi mai conosciuti, ma forse il peggio deve ancora arrivare e potrebbe arrivare un nuovo virus ancora più letale e contagioso, secondo il fondatore di Microsoft. Ci voleva una bella ventata di positività dopo due anni di tragedia mondiale!

“Negli ultimi due anni abbiamo avuto importanti scoperte scientifiche – ha dichiarato Bill Gates – abbiamo realizzato vaccini sicuri in un modo più veloce che in passato, ma abbiamo anche visto che la disuguaglianza nella distribuzione degli strumenti sanitari, la mancanza di fondi hanno lasciato troppe persone indietro e ad affrontare rischi alla loro salute. Abbiamo bisogno di un società più giusta, di accelerare la fornitura globale di vaccini in futuro, realizzare più dosi e distribuirle più equamente. Abbiamo anche bisogno di più strumenti per contenere rapidamente focolai nel momento in cui si verificano, grazie a test rapidi, prontamente disponibili, e migliori sistemi logistici per arginare più velocemente”.

Il ragionamento di Bill Gates è molto semplice, vale la pena spendere milioni adesso in ricerca e vaccinazione. invece che spenderne decisamente di più per arginare i danni dopo.