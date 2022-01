La curiosa storia di Adam: sempre ubriaco senza mai bere

Adam Stump non riusciva a capire che cosa gli stesse succedendo, si sentiva spesso brillo, ma senza che bevesse mai nulla. Spesso balbettava o addirittura sveniva e la moglie chiaramente pensava che fosse un alcolizzato. Una volta la coppia era stata fermata da una pattuglia che dopo aver sottoposto Adam all’etilometro aveva decretato che i livelli di alcol nel suo sangue fossero sopra i limiti di legge. La moglie questa volta era incredula perché non lo aveva mia visto bere quella sera, ed erano stati sempre insieme. La donna si è quindi ricreduta, capendo che il marito era effettivamente innocente. Dopo una serie di esami è saltato fuori che l’uomo era affetto dalla sindrome da auto-birra sindrome da fermentazione intestinale, facendolo diventare ubriaco e fuori controllo, anche se non toccava un goccio di alcol.

"Per mia moglie era terribile pensare che stessi vivendo una doppia vita. Quando mi è stato diagnosticato, è crollata e ha detto che non poteva sopportare altro stres – ha raccontato Brian – Mi capitava di biascicare il discorso, di perdere i sensi e di andare in giro a parlare ma di non ricordare nulla di tutto ciò. Ero piuttosto bellicoso e combattivo. Non ho fatto male a nessuno, ma una volta ho lanciato il tavolo della sala da pranzo e ho dovuto chiamare un amico per calmarmi. C’erano volte in cui mia moglie mi cercava e mi trovava in posti strani come il giardino o sdraiato sul pavimento del seminterrato senza alcun ricordo di come ci fossi arrivato”. A causa della malattia, i carboidrati fermentavano nel suo stomaco producendo alcol, così l’uomo ha dovuto rinunciare a tutti i carboidrati, ma ora ha riconquistato la sua lucidità. Essere ubriachi costantemente non è così divertente come sembra, alla lunga stuferebbe chiunque!