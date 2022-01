Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: possibile ritorno di fiamma?

Gli inguaribili romantici hanno subito pensato che la separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker potesse essere l'occasione d’oro per il ricongiungimento della showgirl con il cantante di "Più bella cosa non c'è", ma mettetevi l’anima in pace: non succederà. e se su Belen e Stefano De Martino c’è ancora qualche dubbio, qui ci sono solo certezze, confermate dal cantante stesso. Nelle sue storie Instagram il cantante ha voluto chiarire anche alcune foto che lo ritraevano in compagnia di una sospetta fidanzata: “Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un'amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free", conclude. Donne, fatevi avanti!

Il cantante è su piazza e vuole farlo sapere ai quattro venti. L’unica donna della sua vita al momento rimane Aurora, la figlia avuta proprio con Michelle Hunziker nel 1998. I due genitori si sono innamorati nel 1995 per poi sposarsi a Bracciano nel 1998 e separarsi dopo 4 anni. Sono comunque ancora legati da ottimi rapporti e non è strano che si vedano per festeggiare la figlia o per riunioni di famiglia, ma è molto difficile che scoppi nuovamente la passione.