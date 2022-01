Ha architettato un incidente aereo per fare un video virale: indagato

Ecco due professioni che non andrebbero mai accavallate: lo youtuber e il pilota aereo, perché poi si rischia di avere strane idee. Sarebbe quello che è successo a Trevor Jacob che è accusato di aver causato di proposito un incidente per potersi salvare in maniera molto cinematografica e realizzare un video da milioni di views. Il video incriminato si intitola: “I crashed my plane”, “Ho schiantato il mio aereo” e ha totalizzato 1,2 milioni di visualizzazioni. Nel filmato le immagini sono nitide e la trama è degna di un film d’azione. Jacob è a bordo di un monoplano leggero Taylorcraft 1940 con ‘obiettivo di raggiungere Mammoth Lakes per spargere le ceneri di un amico scomparso nel 2015: ad un tratto un guasto che blocca l’elica; così il pilota apre il portellone e si getta nel vuoto con il suo paracadute mentre l'aereo si schianta nelle vicinanze. Il tutto viene ripreso da più angolazioni e il risultato è una lunga clip adrenalinica. Molti altri piloti e youtuber hanno sollevato le accuse dopo aver visto il video: Jacob, una volta accortosi del guasto non pensa a nessuna procedura di emergenza, come cercare un'area per l'atterraggio di emergenza; non è sfuggito a chi guarda che il pilota abbia già indosso il paracadute, cosa insolita e che non succede nei suoi altri video in rete.

Ora la Federal Aviation Administration ha annunciato di aver aperto un’indagine formale sullo schianto del Taylorcraft BL64 e se dovessero accertare che si trattasse di qualcosa di premeditato. il pilota potrebbe rischiare il carcere e sicuramente si giocherebbe il brevetto di guida!