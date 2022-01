Rocco Siffredi: Mi candido come Presidente della Repubblica

Rocco Siffredi cavalca l'onda del topic del momento: le elezioni del Presidente della Repubblica e ne approfitta per lanciare “ufficialmente” la sua candidatura. A commento dell’ironico video, scrive: “Ragazzi colgo con immenso piacere la notizia che finalmente la Politica non è più quella cosa noiosa e triste a cui eravamo abituati, pertanto alla luce delle nuove aperture al mondo del Porno, del quale come sapete sono un affermato esponente, fatte dal Movimento 5 Stelle: candido ufficialmente la mia candidatura al ruolo di Presidente della Repubblica. In fondo è risaputo che ho fatto più bene al paese io che tutta la politica messa assieme”. Il porno attore ha fatto riferimento all’incidente avvenuto durante un convegno ufficiale in Senato, mentre la senatrice Maria Laura Mantovani, parlava di pubblica amministrazione, sullo sfondo partiva un filmato porrno hentai mostrato da un intruso nella call zoom.

Non sarebbe comunque la prima volta che viene fuori il nome di Rocco Siffredi, votato 7 anni fa durante la votazioni che hanno poi portato all'elezione di Mattarella. Come specifica l’attore, però, 7 anni fa non aveva ancora l’età per essere eletto (50 anni), mentre adesso che ha 57 anni sarebbe pronto per conquistare il Quirinale!

Staremo a vedere quali alri nomi fantasiosi e improbabili tireranno fuori i grandi elettori quest'anno alla votazioni, nel 2015 ffecero i nomi di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Sabrina Ferilli, Magalli, Razzi, Gigi Riva, Barbara D’Urso, Bettega, Lino Banfi e Roby Facchinetti.